Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şehit babasına ait araç kundaklandı | Son dakika haberleri

        Samsun'da şehit babasına ait araç kundaklandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 16:05 Güncelleme: 27.09.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit babasına ait araç kundaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yandı.

        AA'nın haberine göre, Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        .png
        .png

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

        .png
        .png

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #samsun haberleri
        #Şehit Babası
        #kundaklama
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Habertürk Anasayfa