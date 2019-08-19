19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Muharrem Kerem Yıldız, darbecilere karşı durmak için evinden ayrılarak sokağa çıktı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Yıldız, burada şehit düştü. Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız, şehit oğlunun hatıralarını yaşatmak ve her an onun anılarıyla bir arada olmak için oğluna ait eşya ve objeleri Sarıyer'deki evinin bahçesine yaptırdığı bir prefabrik ev içerisinde müze haline getirdi.
“OĞLUM BU EVDE YAŞIYOR”
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, anne Asiye Yıldız tarafından müze haline getirilen evde 15 Temmuz şehidinin kullandığı her şey sergileniyor. Fenerbahçe tutkunu olan Kerem'in spor kıyafetlerinden, gündelik hayatta kullandığı eşyalara kadar her şey müzede ziyarete açıldı.
Müzenin kapılarını ilk defa Habertürk'e açan Anne Asiye Yıldız, “Şehit oğlumun anılarını sürekli yaşatmak adına böyle bir çalışma yaptım. Buraya gelip gören eş-dostun oğlumun üzerine ne kadar titrediğimi görmeleri için burayı müzeye çevirdim. Onu yaşatmak için, 15 Temmuz’un unutulmaması için böyle bir çalışma yaptım. Oğlum Kerem çok esprili bir çocuktu, çok neşeliydi, hayat dolu biriydi” diye konuştu.
“Oğlum bu evde yaşıyor” diyen şehit annesi, müzeyi görmek isteyen tüm vatandaşların ziyaret edebileceğini söyledi.
"FENERBAHÇE AŞIĞIYDI”
Oğlu Muharrem Kerem Yıldız'ın sporla çok ilgili biri olduğunu vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fenerbahçe'ye çok düşkündü, bütün maçlarını takip ederdi. Hatta bir keresinde 'Fenerbahçe yüzünden 30 yaşımı göremeyeceğim' diye sitem etmişti. Takımın kötü gidişatına çok üzülüyordu.
Şehit annesi Asiye Yıldız, Fenerbahçe aşığı olan oğlunun takımına destek olmak için yaptığı fedakarlığı şu sözlerle anlattı: “Bir gün Fenerbahçe’nin orijinal formasını almıştı. 'Oğlum bu kadar parayı neden bir forma için veriyorsun yazık, günah' dedim. Bana 'Anne Fenerbahçe zor durumda onlara destek olmak zorundayım' dedi”.
“TEK DİLEĞİM ALLAH'IM AHİRETTE KAVUŞTURSUN”
Her normal Türk genci gibi Kerem'in de vatanperver bir insan olduğunu kaydeden Yıldız, “Ben ona hep Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarındaki mücadelemizden bahsederdim. Normalde başka şeyleri dinlemeyen Kerem bu konuları ilgiyle dinlerdi, vatan millet sevdalısıydı.
Tek erkek evladımdı benim. O yüzden hep gözünün içine bakıyordum. Öyle büyüttüm, öyle yetiştirdim. Doğru yere gitti diye düşünüyorum. Onu doğru bir yolda yetiştirmiştim. O da vatan tehlikede diye dışarıya çıktı, görevini başardığını düşünüyorum. Tek dileğim Allah’ım ahirette kavuştursun” diye konuştu.
“15 TEMMUZ'U UNUTMASINLAR”
Müzeyi ziyarete Kerem'in arkadaşları ve aile yakınlarının geldiğini dile getiren Şehit annesi Asiye Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Duyanlar geliyor. Bugün de ilk kez medyadan siz Habertürk'e kapılarımızı açtık. Herkes müzede Kerem'in kendi eşyalarını görünce çok duygulanıyor. Milletimizden tebrik kartları geliyor. İlgilendiklerini görmek beni çok mutlu ediyor. Evet acı çok büyük ama insanı biraz da olsa teselli ediyor. Şimdiki gençlerin sağlam durmalarını ve dua etmelerini istiyorum. 15 Temmuz'u unutmasınlar, unutmasınlar ki böyle bir gün yeniden yaşanmasın.”
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