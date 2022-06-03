'Şehirde Yazzz Festivali' geliyor

11-12 Haziran tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek olan Şehirde Yazzz Festivali'nde 5 kadın ve 5 erkek sanatçı performans sergileyecek.



İstanbul'da şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler, 11-12 Haziran tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek olan Şehirde Yazzz Festivali'nde buluşuyor!

11 Haziran Cumartesi günü Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz'ın sahne alacağı Şehirde Yazzz Festivali'nin ikinci günü Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek.

Gazapizm

Müzik, alışveriş, eğlence ve yeme içmenin bir arada olacağı Şehirde Yazzz Festivali'nde sahne performanslarının yanı sıra sokak lezzetleri, kahve alanları, dijital oyunlar, mini yarışmalar ve alışveriş standları olacak.