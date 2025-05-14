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        Haberler Gündem Güncel Şehidin naaşı memleketine getirildi | Son dakika haberleri

        Şehidin naaşı memleketine getirildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:06
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        Şehidin naaşı memleketine getirildi
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        Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

        Muş Valisi Avni Çakır, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireylerini teselli etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.

        Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

        Şehidin naaşı, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Tandoğan köyünde toprağa verilecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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