Şehidin annesi: Bayraktan da mı utanmadınız

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Vicdanları sızlatan olay, Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Sokağı üzerinde bulunan şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın baba ocağında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, 23 Şubat 2008 tarihinde Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nın da yer aldığı ve kamuoyunda "Güneş Operasyonu" olarak bilinen operasyon sırasında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç (79) ile annesi Şehriban Kılıç ((74), yaklaşık 20 gün önce Maden ilçesine bağlı Küçükova köylerine gitti. Burada bağ ve bahçe işlerini bitirdikten sonra kentteki evlerine gelen şehidin babası ve annesi, çelik kapılarının kırıldığı fark etti.

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Evi kontrol eden ve birçok eşyanın çalındığını gören yaşlı çift, çocukları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde, hırsız ya da hırsızların balkon kapısını kırarak içeriye girdiği belirlendi.

ŞEHİDİN HEDİYESİ DE ÇALINDI Hırsız veya hırsızların girdikleri şehidin baba ocağından 2 adet televizyon, kombi, fotoğraf makinası ve kamera, iki adet kol saati ile duvar saati, eski telefonlar, iki adet gül küpesi, tunç havanı, deterjan ve sabun gibi temizlik ürünleri, ayakkabı, çorap, 7 teneke bal, 50 kilogram ağırlığında zeytinyağı ile şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın 1992 yılında annesine hediye ettiği kol saatini çaldığı belirlendi. Şehidin ailesinden alınan bilgiye göre, çalınan eşyaların değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri delil toplarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ise hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANNE: ZAFER'İN SAATİ BANA ÇOK ACI VERİYOR Şehidin annesi Şehriban Kılıç, "İnsan bunu yapmadan önce, bayraktan ve şehidin bayrağından utanırdı. Kombi gitti, iki tane televizyon gitti, küpeler ve duvar saati gitti. Yalnız bir tek saatin hatırası bende çok vardı. Oğlum, 1992 yılında oğlum mezun olmak üzereyken uzmanlık için Amerika Birleşik Devleti'ne gitti ve oradan bana bir hatıra olsun diye hediye getirmek istedi ve ben de saat istedim. Saat getirdi ve o saatin çalınması bana çok acı veriyor. Çünkü o saat Zafer'in hatırasıydı ve takmaya kıymıyordum. Hacca giderken saat almıştım onu, eşimin cep saatini, zeytinyağı, deterjan, sabun, arabanın teybini, fotoğraf makinası ve kamera ile aklıma gelmeyen birçok şey götürmüşler.

MADEN SUYU İÇİP, ŞİŞELERİNİ ALMIŞLAR Hatta maden suyu içip şişelerini almışlar, kapaklarını bırakmışlar. Buzdolabındaki çikolatayı bile götürmüşler. Çocuklarımın ve herkesin canı sağ olsun, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Eşya hiç umurumda değil ama Zafer'in saati bana çok acı veriyor. Siz bu bayraktan ve şehidimin fotoğraflarından da mı utanmadınız? İnsan bunu yapmadan önce, bayraktan ve şehidin bayrağından utanırdı" dedi.