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Sefo'dan Killa Hakan'a ziyaret - Magazin haberleri

Sefo'dan Killa Hakan'a ziyaret

Sefo, sağlık sorunları nedeniyle bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören meslektaşı Killa Hakan ile Almanya'da bir araya geldi

Giriş: 12.12.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'ın sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 49 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaşmış, virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü.

  • "DURUMU KRİTİK"

    Ünlü rapçi Ceza, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." açıklamasını yaparak durumunun ciddi olduğunu belirtmişti.

  • SEFO'DAN ZİYARET

    Temmuz ayında taburcu olan ve zor günleri atlatan Killa Hakan'ı meslektaşı Sefo ziyaret etti. Almanya'ya giden Sefo, Killa Hakan ile uzun süre sohbet etti. 

  • "DÜNYAYI BİR ANLIK TERK ETTİM!"

    Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, "Çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam." demişti.

  • "YALANCI ÇIKMASIN DİYE GELDİM"


    Öte yandan Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcısı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Ulusoy başkan oldu.

    Bir velinin Tuana Ulusoy'un vaadini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine 'Sefo' lakaplı rapçi Seyfullah Sağır, bu duruma kayıtsız kalmadı. Rapçi, "İlkokul temsilcisi yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama tatlı işini çözmesi lazım" ifadelerini kullandı.

    Ulusoy'un sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.

     

  • "KIZIMIN VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

    Kızının vaadini gerçekleştirmesine vesile olan Sefo'ya teşekkür eden Tuana Ulusoy'un annesi Semra Ulusoy da "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün kızımın vaadini gerçekleştirdi. Çok mutluyum. Seçimden birkaç gün önce konuşmasını yaptığında bunu vaat etmişti. Kendisi de çok hızlı bir şekilde vaadini yerine getirdi" ifadelerini kullandı

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