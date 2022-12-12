Sefo'dan Killa Hakan'a ziyaret

"YALANCI ÇIKMASIN DİYE GELDİM"





Öte yandan Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcısı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Ulusoy başkan oldu.



Bir velinin Tuana Ulusoy'un vaadini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine 'Sefo' lakaplı rapçi Seyfullah Sağır, bu duruma kayıtsız kalmadı. Rapçi, "İlkokul temsilcisi yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama tatlı işini çözmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ulusoy'un sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.