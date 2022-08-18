"Bu sefer eğlenen ben olacağım!"

Sefo: Bu sefer eğlenen ben olacağım! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gerçek adı 'Seyfullah Sağır' olan rapçi Sefo, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığını ifade eden Sefo, spor giyim tarzıyla dikkat çekti.

Objektiflere poz veren ünlü rapçi, "Bu sefer eğlenen ben olacağım!" diyerek, espri yaptı.