Sefirin Kızı son bölümü izlendi. Sevilerek takip edilen Sevirin Kızı'nın son bölümünde Sancar ile Nare'nin yolları yeniden kesişiyor. Peki, Sefirin Kızı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sefirin Kızı son bölümünden detaylar...

SEFİRİN KIZI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 10. bölüm fragmanı henüz kanal tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir.



Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.



Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.