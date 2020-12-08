Sefirin Kızı 31. son bölümde; aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman. Sefirin Kızı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 31. son bölüm özeti....

SEFİRİN KIZI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?