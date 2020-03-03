Sefirin Kızı 11. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Sancar'ın tüm gerçekleri öğrenmesine çok az kaldı. Ancak Nare, her şeyi anlattığı Gediz'i Sancar'ın gerçeklerden uzak tutmak için harekete geçmeye ikna etti. Sancar en büyük delili İsviçre'de Nare'nin kaldığı klinikte buldu. Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Delirme, delirince geçmiyor’

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır.

İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.