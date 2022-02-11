Sedef Kabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi, ne söyledi?

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı, Sedef Kabaş kimdir sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci ve Televizyon programcısı Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara önce RTÜK'ten sonra da Ak Parti çevrelerinden tepki gelmişti. Ocak ayında tutuklanan Sedef Kabaş'ın hayatına dair her şey merak ediliyor. İşte Sedef Kabaş hakkında merak edilenler...

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bugün 51 yaşında olan Sedef Kabaş haber sunucusu, televizyon programcısı, gazeteci, danışman ve eğitmendir.

SEDEF KABAŞ HANGİ OKULDAN MEZUN?

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

SEDEF KABAŞ'IN ÇALIŞTIĞI KANALLAR NELER?

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır.

En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. “Almanya’da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

Bir süre uzak kaldığı televizyonlara Halk TV ve Tele 1 kanallarındaki çeşitli programlarda yorumculuk yaparak döndü. Son olarak ise Youtube'da açtığı kişisel kanalında gündeme ilişkin yayınlar yapıyordu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

SEDEF KABAŞ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.