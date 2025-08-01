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        Haberler Magazin Sedef Avcı, mavi sulara açıldı - Magazin haberleri

        Sedef Avcı, mavi sulara açıldı

        Oyuncu Sedef Avcı, Marmaris Söğüt'te çıktığı tekne tatilinden paylaştığı karelerle yazın tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:35
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        Mavi sulara açıldı
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        2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile evlenen ve bu evlilikten Can adında bir oğlu olan Sedef Avcı, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

        Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, Marmaris’in sakin beldesi Söğüt Köyü açıklarında demirledikleri teknede denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

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        Mavi sulara kendini bırakan Avcı, tekne turunun keyfini çıkardı ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

        Tekne üzerinde verdiği pozlarla da dikkat çeken oyuncu, bu anları takipçileriyle de paylaştı.

        1.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ise, "Temmuz ayının en sıcak gününden…" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sedef Avcı

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