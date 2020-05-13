Evde çok durabilen biri değilim. Sürekli hareket halinde olmayı ve dışarıda vakit geçirmeyi çok severim.

Bu süreçte kendimi dinleme fırsatım oldu. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı akıyor.