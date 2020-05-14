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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle, 65 yaş üzeri insanların dışarı çıkmasının yasaklanmasının ardından 20 yaşından küçüklerin de çıkması yasaklanmıştı.

Yaklaşık iki ayın sonunda çocuklar, önceki gün birkaç saatliğine de olsa dışarı çıkma fırsatı yakaladı. Oyuncu Sedef Avcı da oğlu Can'ın temiz hava alması için parka götürdü.

"TOPLARIMIZI ALIP PARKA GİTTİK"

Dışarıda şahit olduğu durumlardan rahatsız olan Avcı, duygu ve düşüncülerini Instagram'dan takipçileriyle paylaşarak şu notu düştü.

Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle günün anlam ve önemine dair bir konuda dertleşmek istiyorum. Malum bugün çocukların 2 ay sonra sokağa çıkabildikleri ilk gündü. Bir haftadır gün sayıyordu hepsi değil mi? Peki ne oldu? Bugün hepimiz toplarımızı alıp yakındaki parka gittik.

Kaydıraklar, salıncaklar evet kullanılabiliyor tamam ama benim anlamadığım aynı ortamda olan basket sahasının neden kapalı olduğu. Neticede belli bir yaştan sonra çocuklar salıncakta sallanmıyor. Basket oynamak, futbol oynamak istiyor.

"OYUN OYNAYAMADILAR"

Açık havada olan bu alana kilit vurmuşlar. Kaç tane çocuk gördüm koşa koşa toplarıyla gelip açık havada oyun oynayamadılar. Sahile inemediler çünkü sahil de kapalıydı. Bu durumda tek açık olan yer AVM'ler.

"ÇOCUKLARI PARK YERİNE AVM'YE Mİ GÖTÜRSEYDİK?"

Ne yapsaydık? Çocukları park yerine AVM'ye mi götürseydik? Zaten iki aydır evde olan çocukları yine kapalı alana mı soksaydık? Biz de sahilde oturup piknik yapılmasının şu an uygun olmadığını biliyoruz ama en azından sosyal mesafeyi koruyarak sahilde temiz hava alabilirdik diye düşüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda?

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