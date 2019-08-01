Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Sedat Peker’in 3 Şubat 2019 günü Ataşehir’de bir açılışta yaptığı konuşmasında ‘silahlanma çağrısı’ yaptığına dair bilgi alınması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuşması incelendi.



“İMKSANI OLAN RUHSATLI SİLAH ALSIN”

Peker’in “imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar” şeklinde açıklama yaptığı tespit edildi. Başsavcılık, Peker hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “ suç işlemeye tahrik” suçlarından soruşturma başlattı.



“SÖZLERİM SUÇ DEĞİL”



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sedat Peker, “sözlerim suç değil, arkasındayım” şeklinde açıklama yaptı.



“RUHSATLI SİLAH HAK”

Soruşturma savcılığı, silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapıldığını, bunun da vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu belirtti. Bu durumda suçun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydeden savcılık, Peker hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.