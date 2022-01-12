Korona pozitif!

Başrolünde 'Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman'da koronavirüs vakası yaşandı. Dizide 'Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız, belirtilerden dolayı PCR testi yaptırdı.

59 yaşındaki Yıldız, sonucun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Seda Yıldız'ın karantinaya girip dinlendiği, çekimlere ara verdiği öğrenildi.