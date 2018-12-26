Cengiz Çimen, Seda Sayan’ın cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına çok sinirlenerek işine son verdiğini iddia etti.



Bu iddialar üzeri Seda Sayan yaptığı açıklamada, "Namaz kıldı diye işte kovan da, kovuldum diyen de namettir, yazıklar olsun" dedi.