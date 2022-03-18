Seda Sayan'dan 'Bak Gör'

Seda Sayan, geçtiğimiz yıl çıkardığı sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Gel Günaha Girelim' adlı single'ın ardından 'Bak Gör' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Prodüktörlüğünü Özgür Aras'ın üstlendiği 'Bak Gör'ün sözü ve müziğinde Altan Çetin'e, düzenlemesinde ise Alper Atakan'ın imzası yer alıyor. Şarkının klip yönetmenliğini ise Seçkin Süngüç yaptı.

Seda Sayan'ın yeni şarkısı 'Bak Gör' tüm dijital platformlarda yerini aldı.