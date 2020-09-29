Şarkıcı Seda Sayan önceki gün bir AVM'de mağazaları dolaşırken görüntülendi. Arkadaşları ile bir araya gelen Sayan, alışveriş yaparken dostlarının düşüncelerini almayı ihmal etmedi.

57 yaşındaki şarkıcı, bir ara arkadaşları ile kahve molası verdi. Seda Sayan, daha sonra aracıyla oradan ayrıldı.