Seda Sayan'ın daha önce kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Sayan, göğüslerinden üç kez de operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.

Sayan ayrıca, dişlerini de iki kez yaptırdı.