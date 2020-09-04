Şarkıcı Seda Sayan, '40' programının konuğu oldu.
Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Sayan, bilinmeyenlerini anlattı.
Seda Sayan, "Şiddet uygulayan babanı affedebildin mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Babamı affettim. Ablam affetmiyor, ablama diyorum ki 'Rahat bırak kendini, bırak artık.' Babamın mezarına gidiyorsun, mesela ben gidemiyorum ama hep affettim! Ben ölmeden önce de affettim. Annemin çektiği o ızdıraba, bize yaptıklarını anlıyordum sanki.
Biz çok fakirdik. Bu adam neden içiyor, neden içip içip karısına zulmediyor, neden çocuklarına zulmediyor, neden şiddet? Ben o nedenleri demek ki tolere edebiliyordum ki, onu affettim. Çok sık ayrılık yaşanıyordu bizim evde.
Benim annem hep sokağa atılıyordu babam tarafından, hep! Sonra Babam, annemi aramaya gittiğinde, yerini söyleyen ben oluyordum. Annem yerini benden saklıyordu, babama söylemeyeyim diye. Çünkü anneme bu kadar zulmetmesine rağmen, babam perişan oluyordu.
Bize o şiddeti uygulayan, 'İnşallah eve bugün gelmez' dediğimiz babamız bitiyordu, annemi evden attığında, annem evi terk ettiğinde... O babam, annem gittiğinde bitiyordu. Ben o zaman annemi daha güçlü görüyordum. Aciz duruma düşen babamı, anneme götüyordum. Tabii o zaman da annemden dayak yiyordum.
İşte Sayan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:
* Takıntı değil. Güzel olmayı seviyorum, güzel görünmeyi seviyorum. Seni izleyenlere takip edenlere saygıdır. Mesela benim dudaklarımda silikon yok. Dokunuşlar ve dolgular var ama yaptırdığım estetiklerin beni geri götürmesine dikkat ediyorum. Ne yaptığımın farkında mıyım, farkındayım.
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