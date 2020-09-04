Biz çok fakirdik. Bu adam neden içiyor, neden içip içip karısına zulmediyor, neden çocuklarına zulmediyor, neden şiddet? Ben o nedenleri demek ki tolere edebiliyordum ki, onu affettim. Çok sık ayrılık yaşanıyordu bizim evde.

Benim annem hep sokağa atılıyordu babam tarafından, hep! Sonra Babam, annemi aramaya gittiğinde, yerini söyleyen ben oluyordum. Annem yerini benden saklıyordu, babama söylemeyeyim diye. Çünkü anneme bu kadar zulmetmesine rağmen, babam perişan oluyordu.