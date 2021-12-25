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Seda Güven'den Ali Güzel'e: Sevgili sevgilim iyi ki doğdun

Seda Güven: Sevgili sevgilim iyi ki doğdun

Seda Güven, eşi Ali Güzel'in doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Ünlü oyuncu, Güzel'e, "Sevgili sevgilim iyi ki doğdun. Çok be!" ifadeleriyle seslendi

25.12.2021 - 09:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

  • "SEVGİLİ SEVGİLİM İYİ Kİ DOĞDUN"

    Mutlu evlilikleri süren çiftten Güzel, bugün 49 yaşına bastı. Güven, eşinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı gönderi ile kutladı. Ailece çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Güzel'e, "Sevgili sevgilim iyi ki doğdun. Çok be!" sözleriyle seslendi. Seda Güven'in paylaşımı 2 binden fazla beğenildi.

  • "ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

    Öte yandan Ali Güzel, doğumdan sonra oğlu Yiğit Ali'nin ayağını paylaştığı fotoğrafa, "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni." notunu düşmüştü.

  •  İŞTE YİĞİT ALİ BEBEK

    Çift, 5 ay önce sezonu Bodrum'da açmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl aralık ayında dünyaya gelen oğulları Yiğit Ali ile birlikte ilk kez görüntülenmişti.

  • Denize girmek yerine plajda vakit geçirmeyi tercih eden oyuncu, oğluyla keyifli anlar yaşamıştı. Bir hayli neşeli oldukları görülen anne-oğulun o anları objektiflere böyle yansımıştı.

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