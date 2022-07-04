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Seda Bakan'ın bebeği göründü - Magazin haberleri

Seda Bakan'ın bebeği göründü

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, önceki gün bir davette objektif karşısına geçti. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncunun, karnının iyice belirginleştiği görüldü

04.07.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan (36), 2019'da da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bakan'dan yeni fotoğraflar geldi.

  • BEBEK GÖRÜNDÜ

    Leyla'nın ardından ikinci kez kız bebek bekleyen Seda Bakan, önceki gün katıldığı bir davette boy gösterdi. Etkinlikte turuncu bir elbise ve siyah renkli, taşlı topuklu ayakkabı giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun, karnının iyice belirginleştiği görüldü.

  • Annelik heyecanı gün geçtikçe artan Bakan, meslektaşları Boncuk Yılmaz ve Tuba Büyüküstün ile verdiği pozları yayınlamayı da ihmal etmedi. Bir hayli neşeli olduğu görülen Seda Bakan'ın fotoğrafları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "İKİNCİ ANNELİK EN ZOR KARARIMDI"

    Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz haftalarda kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HAMİLELİĞİN İLK 3 AYI KOLAY GEÇMEDİ"

    Rahat bir ikinci hamilelik geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Güzel geçiyor hamilelik. İstediğimi yiyebiliyorum. Leyla'ya da vakit ayırmak kolay oluyor. İlk 3 ay hiç kolay geçmemişti ama şimdi rahatım." demişti.

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