Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasında 'baby shower' polemiği
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. İkili arasında 'baby shower' polemiği yaşandı. Bakan, "Bizim kültürümüze aykırı" derken, Yenenler ise bu etkinliği savundu
Berfu Yenenler, YouTube kanalında Seda Bakan'ı ağırladı. Programda Seda Bakan ile Berfu Yenenler arasındaki 'baby shower' tartışması sosyal medya platformu X'te gündem oldu.
"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"
Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek... Çok ayıp değil mi? Ben kimseye 'bana hediye getirin' diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" dedi.
Berfu Yenenler; "Ben o kültürü hemen sahiplenirim. Çok pahalı... Ama doğru dolulukta gelmesi lâzım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor." dediği esnada, Seda Bakan araya girerek, "Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence" ifadelerini kullandı.
BABY SHOWER (BEBEK PARTİSİ)
'Baby shower' bir çocuğun doğumunu veya beklenen doğumunu kutlamak için hediye vermeye odaklanan bir etkinliktir.