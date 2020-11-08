"Leyla ile aramız çok iyi, benden başka kimseyle durmuyor" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çalışmaya başladım ama annelik güzel, iyi geçiyor. Emzirmeye devam ediyorum. O biraz zorluyor bizi ama genel olarak iyi durumdayız. Buralara gelmekle böyle tedirgin oluyoruz ama açıkhava olduğu için sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi; her şey yolunda.