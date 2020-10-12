Seda Bakan'dan 'ikinci bebek' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Seda Bakan, "Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Biliyordum bir şeyler olduğunu o yüzden giyindim hemen ama beklemediğim arkadaşlarım vardı. Onları görünce mutlu oldum" dedi.