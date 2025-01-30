Seda Akman: 14 Şubat anlamlı gelmiyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Akman, Etiler'de görüntülendi. SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan oyuncu; "İş güzel, ekip ve oyuncu arkadaşlarımız da güzel" dedi. Tecrübeli ve genç isimlerin kadroda yer almasının hatırlatılması üzerine Akman; "Hepimiz birbirimizden faydalanıyoruz. Setin enerjisi iyi" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 Seda Akman, 'Deha'da Aysel karakterine hayat veriyor. Seda Akman, dizi sürelerinin uzun olması hakkında ise "Keyif almaya çalışıyoruz. Sohbet edip, karavanda kitap okuyoruz" dedi. REKLAM Bir dönem adı Cem Yılmaz ile anılan Seda Akman; "Bununla ilgili cevap verdim. Başarılı insan. İlişkim olsa göğsümü göre göre ortaya çıkardım. Hayatımda kimse yok. Çok şükür, böyle iyiyim" açıklamasını yaptı.

Seda Akman ile Cem Yılmaz, 2022'de Arnavutköy'de görüntülenmişti. Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla ilgili sorular üzerine; "Sevgilim varken de kutlamıyorum. Bana saçma geliyor" dedi. .png Seda Akman, Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak ise "Onunla ilgili söyleyecek bir şey yok. Beni ilgilendirmiyor. Sadece üzgünüm" açıklamasını yaptı.