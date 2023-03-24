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14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 60 milyon 904 bin 499 kişi, yurt dışında da 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

Giriş: 24.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
SEÇMEN SAYISI 2023 AÇIKLANDI! 14 Mayıs'ta seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? - Son dakika haberler
14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak?
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AA

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

YSK, yurt dışındaki seçmenlerin daha önce oy kullanmaya başlayacağını da gözeterek, her sandığa görme engelliler için bir adet şablon gönderecek.

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturulacak. Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.

Ayrıca, YSK'nin, il ve ilçe seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri hakkındaki kararı ile seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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