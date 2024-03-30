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        Haberler Gündem Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı YSK 2024: 31 Mart yerel seçimlerde kimlik ve seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi?

        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçimlerde kimliksiz ve seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?" sorusu, yarın sandıkta oy kullanacak milyonlarca vatandaşın aklından geçiyor. Konuya açıklık getiren YSK, seçmen bilgisi sorgulama açısından hem çağrı merkezi hem de e- devlet üzerinden bilgilendirme yapıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:35
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        Türkiye'de yarın seçim maratonu başlıyor. Bu kapsamda yarın sandığa gidecek milyonlarca seçmen, seçmen kağıdının oy kullanmak için zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte, sorunun cevabı ve seçmen bilgilerinizi sorgulayabileceğiniz e-devlet ekranı ile YSK çağrı merkezi numarası...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        2

        SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

        Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

        E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        YSK ÇAĞRI MERKEZİĞNDEN SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA

        Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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