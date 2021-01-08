Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda görüntülendi. Aracına yakıt takviyesi ve marketten alışveriş yapan Özdemir, gazetecilerle sohbet etti.

Rol aldığı dizi için at binme eğitimi aldığını açıklayan Seçkin Özdemir, "Bugün setim yok. At binmeye gidiyorum" şeklinde konuştu.