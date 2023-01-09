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Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri erkene mi alındı, Mayıs'ta mı Haziran'da mı yapılacak?

Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması!

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim dönemine girdi. 5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2018 yılında 24 Haziran günü yapılmıştı. Erken seçim iddiaları gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması geldi. İşte, 2023 seçim tarihi güncellemesine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 09.01.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağı, 2023 yılına girilmesinin ardından gündeme geldi. 5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi bu yıl yapılacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasının ardından 2023 seçim tarihlerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak, erkene mi alındı? sorusu hakkında merak edilenler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin olarak, "Belki tarihini biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

  • "BELKİ BİRAZCIK ÖNE ÇEKEREK TARİHİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

    AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

  • "FAZLA DEĞİL 5 AYIMIZ VAR"

    Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var.5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

  • 2023'TE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Seçim tarihi geri alınmazsa 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

  • ERKEN ÇEKİM Mİ, SEÇİM TARİHİ GÜNCELLEMESİ Mİ?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gözlemlediğimiz üzere tartışmalar şu konular etrafında olmaktadır, 'Erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?' Oysa konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı 'erken seçim' değil 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur." dedi.

  • SEÇİM TARİHİ GÜNCELLENECEK Mİ?

     

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Salt mevsimsel şartlar sebebiyle seçimlerin çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumun "erken seçim" olarak asla nitelendirilemeyeceğini ifade eden Yavuz, "Okulların kapanması, mevsimlik işçi hareketleri gibi bir kısım mevsimsel şartların ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumu ancak 'seçim tarihinin güncellenmesi' olarak tanımlayabiliriz"  değerlendirmesinde bulundu. 

  • AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor."

  • "KESİN KARAR OLUNCA SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM"

    Çelik seçim tarihine ilişkin olarak  "O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım." dedi.

  • MHP LİDERİ BAHÇELİ DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

    Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını söyledi. İşte MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklaması:

    "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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