Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidiyor, seçimin nabzı HABERTURK.COM'da atıyor.

Türkiye'nin yerel yöneticilerinin 5 yıllığına seçileceği mahalli idareler genel seçimi için yarın sandık kuruluyor.



HABERTURK.COM'un seçim için özel hazırlanan sayfasında anlık sonuçlar, anlaşılır ve detaylı grafiklerle yer alacak. HT Stüdyo'nun canlı yayınlarında da seçimin öne çıkan detayları konuklarla konuşulacak.



Seçimle ilgili tüm detaylar ve yasak kalkar kalkmaz anlık sonuçlar yarın HABERTURK.COM'da ve sosyal medya hesaplarımızda. Bilgisayarınızdan, mobil cihazlarınızdan ve takip edebilirsiniz.