Seçim zaferini değerlendirdiler

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakan Dursun Özbek, 2. kez Galatasaray başkanı oldu. Özbek'in yönetim kurulu listesinde bulunan Metin Öztürk, Cemal Özgörkey ve Rıza Tevfik Morova seçim sonucunu Habertürk'e değerlendirdi.

METİN ÖZTÜRK

2021 yılında Burak Elmas'ın başkan olduğu seçimde aday olan Metin Öztürk, nisan ayında yapılması planlanan seçim öncesinde de Eşref Hamamcıoğlu'na rakip olarak başkan adayı olmuştu. Seçimin ertelenmesinin ardından Dursun Özbek'in birleşme çağrısını kabul eden Öztürk, Özbek'in listesinde seçime katıldı.

CEMAL ÖZGÖRKEY

RIZA TEVFİK MOROVA