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        Haberler Gündem Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları oy sayımı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 seçim sonuçları için oy sayımı kaçta bitiyor?

        Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Yerel Seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen belediye başkanları başta olmak üzere yeni yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullanıyor. 17:00'a kadar sürecek olan oy verme işleminin ardından ise seçim sonuçları için oy sayımına geçilecek. İşte, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarının açıklanacağı saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 08:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:12
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