Türkiye, belediye başkanları, muhtar, genel meclisi üyeleri ile belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gidiyor. YSK seçim takvimine göre; 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenen Yerel Seçimlerde oy verme işlemi doğu illerinde 16:00'ya ve diğer illerde 17.00'ye kadar gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen Yerel Seçim sonuçları canlı olarak Habertürk TV'den takip edilebilecek. İşte, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları Habertürk TV canlı yayın ekranı...

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ