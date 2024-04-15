Seçim parası ne zaman yatar? YSK 2024 Yerel Seçim sandık görevlisi ödeme ücreti ödeme tarihleri
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimler 31 Mart Pazar günü düzenlendi. 31 Mart Yerel Seçimlerde sandık başında görev alan pek çok vatandaş seçim parasının yatacağı tarihi sorguluyor. Sandık kurulu başkanı, sandık memuru, parti üyeleri ve bina sorumlularına sandık görevli ücreti farklı farklı ödenecek. Peki Seçim parası yattı mı, ne zaman yatar? 31 Mart 2024 YSK Yerel Seçim sandık görevlisi ödeme ücreti ödeme tarihleri
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31 Mart 2024 Yerel seçimlerde sandık başında görev alan vatandaşlar seçim parası ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Seçim gününde, kimlik doğrulama, oy kullanımı ve sayım işlemleri gibi önemli görevleri yerine getiren sandık görevlilerinin ücretleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlendi. İşte seçim parası sandık görevlisi ücret sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.
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31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.