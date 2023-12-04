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Milyon dolarlık dolandırıcılık davasında yer alan bazı müştekilerin ifadelerinde Nur Erkasap’ın ismi, para gönderilen kişiler arasında yer alıyordu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Nur Erkasap, Fatih Terim’in yardımcısı ve aile dostu Müfit Erkasap’ın eşiydi.

MÜŞTEKİ OLARAK İFADESİ ALINDI Ortaya çıkan ayrıntılara göre, Nur Erkasap’ın borçlu ve Seçil Erzan’ın kefil olduğu senet görüntüsü iddianamede yer aldı. Ayrıca Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu’nun 1 milyon dolar tutarındaki parasını Nur Erkasap’ın hesabına göndermişti. Çok konuşulan Nur Erkasap’ın, müşteki olarak ifadesi alındığı ortaya çıktı. REKLAM

"SEÇİL, ÖZEL FON VAR" DEDİ Nur Erkasap, 1 Haziran’da savcılığa 2 sayfalık ifade verdi. İşte merak edilen Nur Erkasap’ın ifadesinin ayrıntıları: “Ev hanımıyım. Eşim teknik direktördür. Ancak şu an demans hastası olduğu için çalışmamaktadır. Eşimin finansal işleri ile bizzat ben ilgilenmekteyim. Yaklaşık 1.5-2 sene kadar önce Denizbank Florya Şube müdürü olarak tanıdığım Seçil Erzan bana Hakan Ateş'in de içinde olduğu yüksek getirili bir fondan bahsetmişti. Bu fon sayesinde insanların çok para kazandığını söyledi. Ben zaten o dönem parayı nerede ne şekilde yöneteceğimi bilemediğim için Seçil'in bahsettiği fona yatırmaya karar verdim. Bu fonun 40-50 gün gibi kısa vadeleri bulunduğunu ve ana paranın % 30'u kâr getireceğini söylemişti. Bana zaten Seçil Erzan bu fonun sadece özel müşterilere yönelik olduğunu söyleyip beni ikna etmişti. REKLAM

"500 BİN DOLAR VERDİM" Ben de, Denizbank'ta bulunan parayı ve evde bulunan nakit paramı bir araya getirip 500 bin dolar şeklinde Seçil Erzan'a elden bizzat bankadaki odasında verdim. Bana bu zamana kadar toplam, 1000-2000 dolar gibi küçük meblağlarda ödeme yapmıştı. Çünkü ben zaman zaman Seçil'i arayıp nakde ihtiyacım olduğunu söyleyip para istiyordum. O da bana 1.000 dolar gibi küçük rakamlarla ödeme yapmıştı."

VOLKAN BAHÇEKAPILI OLAYI Nur Erkasap, ifadesinde Volkan Bahçekapılı’nın kendi hesabına gönderdiği 1 milyon dolara ilişkin de konuştu. Erkasap ifadesinde, "Ben ve eşim, Fatih Terim ve ailesi ile normal hayatımızda oldukça sık görüşen iyi ilişkileri olan kişileriz. Volkan Bahçekapılı'yı da Fatih Terim’in damadı olması sebebiyle tanırım. Tam hatırlayamadığın bir tarihte, Seçil Erzan bana, Volkan Bahçekapılı'nın kendisine para göndereceğini fakat işin aciliyetinden dolayı parayı benim hesabıma yollayıp yollayamayacağını sormuştu. Benim parasal işlerimi zaten Seçil Erzan yönettiği için ben de güvenip hiçbir şeyden şüphe etmeden Volkan Bahçekapılı'nın benim hesabıma para göndermesini kabul ettim. Hesabıma 1.000.000 USD bir para gelmişti. Bu parayı aynı gün çekip elden Seçil Erzan'a verdim." REKLAM

SENET OLAYI SORULDU Nur Erkasap, çok konuşulan bir diğer konu olan Nur Erkasap’ın borçlu ve Seçil Erzan’ın kefil olduğu senet görüntüsü ile ilgili de sorulan soruya şöyle cevap verdi: "Bana sormuş olduğunuz Mert Zeydanlı ile Seçil Erzan'ın odasında tanıştım. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim olmamıştır. Seçil Erzan'ın ifadesinde bahsettiği gibi aramızda kesinlikle bir senet oluşturmadık. Ben böyle bir senede kefil ya da borçlu olarak imza atmadım. Seçil Erzan ile benim aramızda abla kardeş şeklinde bir ilişkimiz vardı. Ben zaten çok duygusal bir kadınım. Bu sebeple insani olarak Seçil'i sevmiştim."

DİĞER MÜŞTEKİNİN PARASI Yapılan araştırmada Seçil Erzan tarafından bir başka müşteki olan Ömer Kahraman’ın, 5 milyon 884 bin lira para gönderdiği ortaya çıkmıştı. Savcılık bu para transferini de sordu. Nur Erkasap şöyle cevap verdi: “Seçil Erzan bana fon ile ilgili ara ara ödemeler yapmam gerektiğini söyleyip bunun karşılığında kâr elde edebileceğim konusunda ikna etmişti. Aynca bana sormuş olduğunuz Ömer Kahraman isimli kuyumcuyu kesinlikle tanımıyorum. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi Seçil Erzan bana ara ara fonda açıklık bulunduğunu ve para girişi yaparak kapatılması gerektiğini söyleyerek hesabıma para geleceğini ve çekip ona vermemi istiyordu. Seçil bana hesabıma gelen parayı çekip acele bir şekilde kendisine götürmemi istiyordu. Birkaç kez hesabıma gelen parayı bu şekilde çekip Seçil Erzan'a vermiştim. Sormuş olduğunuz 5.884.000 TL para, Ömer Kahraman tarafından benim IBAN’ıma gönderilmiş. Ben bu durumu dahi çok çok sonra öğrendim. Para geldiği gün Seçil beni arıyordu, ben de bu parayı çekip kendisine teslim ediyordum.” REKLAM .png “ŞİKAYETÇİYİM” DEDİ Erkasap, “Ben başından itibaren Seçil Erzan tarafından kandırıldım. Fona para vererek yatırım yaptığımı düşünürken mağdur oldum. Bu sebeple Seçil Erzan, Hakan Ateş ve tüm Denizbank yetkililerinden şikayetçiyim” dedi.

SEÇİL ERZAN, NUR ERKASAP İÇİN İFADESİNDE NE DEMİŞTİ? İddianamede Erzan’ın, Nur Erkasap ilgili ifadesi şöyle: “Nur Erkasap, fon vaat ettiğim kişilerdendir. O da fona para yatırmak istiyordu ancak nakit parası yoktu. Kendisine fondan bahsettiğim için o da o esnada para alacağım Mert Zeydanlı’ya kefil olabileceğini söyledi. Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte alacaklı Mert Zeydanlı’nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senette Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Mert Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Mert Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Ben Nur Erkasap’tan nakit para hiç almadım. Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. 75 bin dolar para aldım ancak kendisine herhangi bir ödeme yapamadım. Bu parayı bankadaki şubede odamda teslim aldım.” Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı? Haberi Görüntüle Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi! Haberi Görüntüle