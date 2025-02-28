Secde namazı nedir ve nasıl kılınır? Secde namazında ne okunur? Tilavet secdesi nedir?

Secde namazı nedir ve nasıl kılınır? Secde namazında ne okunur? Tilavet secdesi nedir?

Tilavet secdesi, Kuran-ı Kerim’in 14 yerinde yer alan secde ayetleri okunduğunda veya dinlendiğinde yapılması gereken secdedir. Eğer Müslüman biri Kuran-ı Kerim’i hatmederse 14 kez Tilavet secdesi kılar. Toplu olarak da yapılabilen Tilavet secdesi yapılmadığında kişi borçlu olur ve ölmeden önce Tilavet secdesini tamamlaması gerekir. Peki Secde namazında ne okunur? Detaylar için sayfayı kaydırın…

SECDE NAMAZINDA NE OKUNUR?

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Peki “Secde namazında ne okunur? Kuran’ı Kerim’de 14 Secde ayeti bulunur. Bu duaları okurken ya da dinledikten sonra secde etmek gerekir. Secde namazında okunan dualar şu şekildedir;

Araf Suresi 206. Ayet Meali

İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibadetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn(yescudûne).

Rad Suresi 15. Ayet Meali

Ve lillâhi yescudu men fis semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve zilâluhum bil guduvvi vel âsâl(âsâli).

Nahl Suresi 49. Ayet Meali

Veli(A)llâhi yescudu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ardi min dâbbetin velmelâ-iketu vehum lâ yestekbirûn(e)

İsrâ Suresi 109. Ayet Meali

Ve yahırrûne lil ezkâni yebkûne ve yezîduhum huşûâ(huşûan).

Meryem Suresi 58. Ayet Meali

Ulâikellezîne en’amallâhu aleyhim minen nebiyyîne min zurriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ mea nûhin ve min zurriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ vectebeynâ, izâ tutlâ aleyhim âyâtur rahmâni harrû succeden ve bukiyyâ(bukiyyen).

Hac Suresi 18. Ayet Meali

E lem tera ennallâhe yescudu lehu men fis semâvâti ve men fîl ardı veş şemsu vel kameru ven nucûmu vel cibâlu veş şeceru ved devabbu ve kesîrun minen nâs(nâsi), ve kesîrun hakka aleyhil azâb(azâbu), ve men yuhinillâhu fe mâ lehu min mukrim(mukrimin), innallâhe yef’alu mâ yeşâ’(yeşâu).

Sâd Suresi 24. Ayet Meali

Kâle lekad zalemeke bi suâli na’cetike ilâ niâcih(niâcihî), ve inne kesîren minel huletâi le yebgî ba’duhum alâ ba’dın illellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve kalîlun mâ hum, ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festagfere rabbehu ve harre râkian ve enâb(enâbe).

Furkân Suresi 60. Ayet Meali Ve izâ kîle lehumuscudû lir rahmâni kâlû ve mer rahmânu e nescudu li mâ te’murunâ ve zâdehum nufûrâ(nufûren). Neml Suresi 25. Ayet Meali Ellâ yescudû lillâhillezî yuhriculhab’e fîs semâvâti vel ardı ve ya’lemu mâ tuhfûne ve mâ tu’linûn(tu’linûne). Secde Suresi 15. Ayet Meali İnnemâ yu’minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne). Fussilet Suresi 37. Ayet Meali Ve min âyâtihil leylu ven nehâru veş şemsu vel kamer(kameru), lâ tescudû liş şemsi ve lâ lil kameri vescudû lillâhillezî halakahunne in kuntum iyyâhu ta’budûn(ta’budûne). Necm Suresi 62. Ayet Meali Fescudû lillâhi va’budû. İnşikak Suresi 21. Ayet Meali Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). Alak Suresi 19. Ayet Meali Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. TİLAVET SECDESİ NEDİR NASIL YAPILIR? Peki Tilavet secdesi nedir nasıl yapılır? Tilavet Secdesi, Kuran’ı Kerim’de secde ayeti okunurken secde gerektiren ayetlerin okunması üzerine gerçekleştirilen secdeye denir. Peki Kuranda secde ayeti namazı nasıl kılınır diyanet ne diyor? Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan “Namazın dışında veya namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı şu şekilde verilmiştir; “Kur’ân-ı Kerîm okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/75). Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû, aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şâyet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/133). Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitâh tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya “Allahu ekber” diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhâne Rabbiye’l- a‘lâ” dedikten sonra yine “Allahu ekber” diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selâm yoktur. Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsatı yok ise “Semi‘nâ ve eta‘nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 184).”

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