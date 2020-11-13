Kış aylarında içinizi ısıtacak, hasta olduğunuzda iyi gelecek tam bir şifa deposu sebzeli tavuk çorbası tarifi ile karşınızdayım. İçindeki sebzelerle daha da lezzetli hale gelen bu çorba, sevdiklerinizin de çok hoşuna gidecektir.
Kaç Kişilik: 6-8
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 25 dakika
Sebzeli Tavuk Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
Dolu bir kase haşlanmış tavuk
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet küçük soğan
1 adet büyük havuç
2 adet patates
1 adet biber
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağına yakın şehriye
Tavuk suyu
Tuz, karabiber, kırmızıbiber
Üzeri İçin;
Dereotu
Sebzeli Tavuk Çorbası Yapılışı:
Öncelikle tavuğumuzu haşlayıp, haşlama suyunu da dökmeyip bir kenara alıyoruz.
Tavuğu didikleyip hazır hale getiriyoruz.
Tenceremize yağı ile yemeklik doğranmış soğanı alıp, kavuruyoruz.
Sırayla küp küp doğradığımız havucu, patatesi, biberi ve sarımsakları ekliyoruz.
Birkaç dakika da onları kavurup, unumuzu ekliyoruz.
Un ile de birkaç dakika kavurduktan sonra, yavaş yavaş tavuk suyunu döküyoruz.
Sebzeler yumuşamaya yakın, haşlanmış tavuğu ve şehriyemizi de ilave ediyoruz.
Ocağa alıp, kaynamaya bırakıyoruz.
Bu arada baharatları da ekleyebilirsiniz.
Sebzelerin hepsi yumuşadıktan sonra, altını kapatıyoruz.
İnce ince kıyılmış dereotunu, çorbamıza ekliyoruz.
Hem lezzetli hem de şifalı bir çorba.
Sıcak olarak servis ediyoruz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Siz, arzu ettiğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz.
Bu çorbaya kereviz sapının da çok yakıştığını belirtmek isterim.
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