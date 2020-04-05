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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Şebnem Ferah, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan salgına karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.

Kendisini Zekeriyaköy'deki evine kapatan Ferah, geçtiğimiz gün şoförünü alışverişe gönderdi. Erzakların arasında çoğunlukla kola, gazoz ve meyve suyu olması dikkat çekti.

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