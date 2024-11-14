Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı
Tarabya'da spor salonuna giderken görüntülenen Şebnem Dönmez, güzellik sırrını açıkladı; "Güzelliğimi ve diriliğimi spora, bağlıyorum herkese de tavsiye ediyorum"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şebnem Dönmez, Tarabya'da spor salonuna yürürken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şebnem Dönmez; "Spora yetişmem lazım o yüzden yürürken konuşalım" dedi.
"DİRİLİĞİMİ SPORA BORÇLUYUM"
Sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini ifade eden Şebnem Dönmez, "Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum, bugün de o günlerden bir tanesi. Güzelliğimi ve dirliğimi spora, bağlıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir projeyle ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.