Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şebnem Dönmez, Tarabya'da spor salonuna yürürken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şebnem Dönmez; "Spora yetişmem lazım o yüzden yürürken konuşalım" dedi.

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"DİRİLİĞİMİ SPORA BORÇLUYUM"

Sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini ifade eden Şebnem Dönmez, "Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum, bugün de o günlerden bir tanesi. Güzelliğimi ve dirliğimi spora, bağlıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir projeyle ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.