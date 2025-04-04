Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Sebastian Szymanski de, Dusan Tadic gibi ilk iki sezonunda Fenerbahçe formasını 100. kez giymeye hazırlanırken, bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu olmayı başaracak.

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 63'ü Süper Lig olmak üzere 99 resmi müsabakaya çıkan Sebastian Szymanski, bu maçlarda 7 bin 280 dakika sahada kalırken 20 gol atıp 28 asist yaptı.