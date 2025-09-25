Habertürk
        Sebastian Szymanski: Eksik yönleri analiz edeceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski: Eksik yönleri analiz edeceğiz

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, 3-1 yenildikleri Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada, "Eksik yönleri analiz edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:36
        "Eksik yönleri analiz edeceğiz"
        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "İLK YARI İYİYDİK, EKSİKLERİMİZİ ANALİZ EDECEĞİZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, "Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        Takımın yeni teknik direktörü ve adaptasyon süreciyle ilgili soruya da yanıt veren Szymanski, "Ben öyle zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir ama bizim bu kalitemiz var. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur." dedi.

