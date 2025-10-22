Sebastian Hoeness: Elimizden geleni yapacağız

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Alman ekibi Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hoeness, maçta topa sahip olmak istediklerini belirtti.

Domenico Tedesco'yu şahsen tanımadığını dile getiren Hoeness, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. İyi bir oyuncu grubu var. İstanbul'da kendi seyircileri önünde zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve etkili hücum yapmayı biliyorlar. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin son maçını takip ettiğini dile getiren Hoeness, "Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç teknik adam, "Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığınıza yönelik iddialar vardı, teklif aldınız mı?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.