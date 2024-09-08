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        Haberler Dünyadan Sean Penn genç sevgilisiyle İspanya sokaklarında öpüşürken görüntülendi - Magazin haberleri

        Sean Penn genç sevgilisiyle aşk yürüyüşünde

        Oscar'lı oyuncu Sean Penn, üç evlilik ve pek çok sevgiliden sonra şimdi de genç kız arkadaşıyla Madrid sokaklarında aşk yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:10
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          Başından üç evlilik geçen ve pek çok kadınla kısa süreli aşklar yaşayan Sean Penn; “Artık bekar olduğum için çok mutluyum, o defteri kapattım” açıklaması yaptıktan sadece birkaç ay sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. 64 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, İspanya'nın Madrid sevgilisinde sokakta genç oyuncu Valeria Nicov'u tutkuyla öperken objektiflere takıldı.

        • 2

          Çift, etraftaki insanlara aldırmadan el ele kol kola dolaşırken, sık sık durup birbirlerini öptü.

        • 3

          Sean Penn'in yeni aşkı Nicov'un Moldovalı bir oyuncu olduğu ve sinema veri tabanı IMDB'de 2018'e kadar rol aldığı çeşitli küçük projelerin listelendiği öğrenildi.

          Moldovalı güzelin 20’li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

        • 4

          Sean Penn, ilk evliliğini 1985 - 1989 arasında Madonna ile yaptı. Daha sonra Hollywood’un en güzel kadınları arasında anılan Robin Wright ile evlenen Penn'in dört yıl süren bu evliliğinden şimdi 31 yaşında olan kızı Dylan ve 28 yaşındaki oğlu Hopper dünyaya geldi.

          Penn en ses getiren ilişkilerinden birini ünlü oyuncu Charlize Theron ile yaşamıştı. Ünlü çift nişanlanmış ancak bu aşk da evlilik gerçekleşemeden sona ermişti.

        • 5

          Sean Penn, 2016'da ünlü oyuncular Vincent D'Onofrio ve Greta Scacchi'nin kızı, Avustralyalı oyuncı Leila George ile aşk yaşamaya başladı. Penn ile yarı yaşındaki oyuncu George 2020’de evlendi, Leila George bir yıl sonra boşanma davası açarak usta oyuncudan ayrıldı.

          Sean Penn, eşi George'u sadece “günlük olarak” gördüğü için “evliliği mahveden” kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

        • 6

          Ünlü oyuncu, üçüncü boşanmasının ardından Ukraynalı oyuncu Olga Korotyayeva ile aşk yaşamaya başladı. Penn, 2023 yazını Ukraynalı oyuncu Olga Korotyayeva ile aşk yaşayarak geçirdi.

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          Sean Penn, Aralık 2023'te de oyuncu Nathalie Kelley ile Miami sahilinde el ele görüntülendi.

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