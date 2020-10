Sean Connery hayatını kaybetti

HABERTURK.COM

Ünlü aktör Sean Connery'den acı haber geldi. 90 yaşındaki Connery yaşamını yitirdi.

Sean Connery, yedi James Bond filminde rol aldı. Roger Moore ile en çok James Bond filminde rol alan oyuncuydu. Connery, aynı zamanda James Bond karakterini ilk canlandıran aktördü.

Oyuncu, bir Oscar, iki Bafta ve üç Altın Küre ödülü kazanmıştı.

Sir Sean'ın diğer filmleri arasında The Hunt for Red October, Indiana Jones ve the Last Crusade ve The Rock vardı.

Oscar'ı 1988'de, Dokunulmazlar'daki İrlandalı polis rolüyle, en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildiğinde geldi.

2000 yılında Holyrood Sarayı'nda Kraliçe tarafından şövalye ilan edildi.

Ağustos ayında 90. yaş gününü kutlamıştı.