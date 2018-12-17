Ekipler takipte...

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Türkiye'de 4 yıl önce sessiz sedasız UBER uygulaması başladı. Mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren UBER, son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri oldu. Trafik polisleri, UBER sürücüsüne ve yolcusuna korsan taksi işlemini aralıksız yapmaya devam ediyor.
SCOTTY'LER DE TAKİPTE
İstanbul'da geçen yıl bu kez motosikletli taksici uygulaması yani Scotty sistemi başladı. ‘Trafiğe takılma tek tuşla ışınlan' sloganıyla yaygınlaşan Scotty de trafik polislerinin takibine girdi. UBER'e karşı denetimlerini aralıksız yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Scotty'lere de göz açtırmıyor. Piyasaya başlandığı 2017 yılında 88 Scotty'e trafik cezası yazıldı, 65 motosiklet trafikten men edildi. 2018'de ise gözle görülür bir artış oldu. 2 bin 531 motosiklet taksi uygulaması yapan Scotty sürücüsü ve yolcusuna korsan taksi işlemi yapıldı. Yapılan denetimlerden 190 motosiklet ise trafikten men edildi. 2018'in ilk 11 ayında UBER sürücüsü ve yolcularına kesilen ceza ise 18 bin 546'i buldu.
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