Scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı!

Kaza ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. Yaşamını yitiren lise öğrencisi 2 gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan´ın fotoğrafları asıldı.

DHA'nın haberine göre raporda, otomobil sürücüsünün 'yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak', scooterdaki gençlerin ise 'aracı yaya yolunda kullanmak' kuralını ihlal ettiği belirtildi.

Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can G. (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağırılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can G., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

"BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR"

Üniversite öğrencisi Muhammed Can G., mahkemedeki ifadesinde, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti" dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez'in avukatı ise maktullerin bir scootera iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Bu arada saat 23.43'te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki mobese kameralarına yansıdı. Scooterlı gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.