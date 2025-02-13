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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson'ın yapay zekâyla başı dertte - magazin haberleri

        Scarlett Johansson'ın yapay zekâyla başı dertte

        Kanye West'in Nazi açıklamaları ve gamalı haç taşıyan tişört üretmesi sonrası gelen tepkilere, Scarlett Johansson'lı bir video da eklendi. Ünlü oyuncunun yapay zekâ versiyonuna yer verilen görüntüler üzerine Johansson, yapay zekânın kötüye kullanımına dair çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:15
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        Yapay zekâyla başı dertte
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        Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zekâ tarafından oluşturulan ve kendisinin de içinde bulunduğu bir videonun viral hale gelmesinin ardından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zekâ tarafından oluşturulan ve kendisinin de içinde bulunduğu bir videonun viral hale gelmesinin ardından açıklama yaptı.

        Sosyal medyada dolaşan videoda, Scarlett Johansson'ın yapay zekâyla üretilmiş versiyonu, üzerinde hakaret içerikli bir el hareketi görseli bulunan beyaz tişörtle görülüyor. Elin ortasında Davut Yıldızı bulunuyor ve elin altında 'Kanye' yazıyor. Video, Kanye West'in sosyal medyada Yahudi karşıtı mesajlar yazması ve markası çatısı altında gamalı haçlı tişört satmaya başlamasının ardından geldi.

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        Videoda Drake, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis ve Lenny Kravitz'in de aralarında bulunduğu pek çok Yahudi ünlü yer alıyor.

        Görüntü, İsrail halk şarkısı 'Hava Nagila' çalarken Adam Sandler'ın yapay zekâ versiyonunun kameraya dönerek sarf ettiği; "Yeter artık" ve "Antisemitizmle mücadeleye katılın" sözleriyle bitiyor.

        "Yahudi karşıtı bir görüşe yanıt olarak benim benzerimin yer aldığı yapay zekâ tarafından oluşturulan bir videonun internette dolaştığı ve ilgi gördüğü, aile üyeleri ve arkadaşlarım tarafından bana iletildi" diyen Johansson, bir açıklama paylaştı.

        40 yaşındaki ünlü oyuncu; “Ben antisemitizme veya hiçbir türde nefret söylemine toleransı olmayan bir Yahudi kadınım" diye başladığı açıklamasında: "Ancak aynı zamanda nefret söylemi potansiyelinin yapay zekâyla katmerlenmesinin, çok daha büyük bir tehdit olduğuna da kesinlikle inanıyorum" dedi.

        Scarlett Johansson; "Mesajı ne olursa olsun, yapay zekânın kötüye kullanıldığını haykırmalıyız, aksi takdirde gerçekliği kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız” diye devam etti.

        “Maalesef yapay zekânın çok açık bir kurbanı oldum ama yapay zeka tehdidi her birimizi etkiliyor" diyen ünlü oyuncu; "ABD hükümetinin, tüm vatandaşlarını yapay zekânın tehlikelerine karşı koruyan bir yasayı geçirme konusunda felce uğraması korkunç" ifadesini kullandı.

        Scarlett Johansson; “ABD hükümetini yapay zekâ kullanımını sınırlayan yasaların çıkarılmasını birinci öncelik haline getirmeye çağırıyorum. Bu, insanlığın yakın geleceğini büyük ölçüde etkileyen, iki partiyi ilgilendiren bir konu " diye konuştu.

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        #Scarlett Johansson
        #Yapay Zeka

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