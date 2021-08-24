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Scarlett Johansson cephesinden açıklama: Disney kadın düşmanı! - Magazin haberleri

Scarlett Johansson cephesinden açıklama: Disney kadın düşmanı!

Geçtiğimiz hafta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ve Disney cephesinde kriz büyüyor. Johansson'ın avukatları 'Black Widow' davasında Disney'i kadın düşmanı olmakla suçlarken; Disney ise dava açan ünlü oyuncuyu üst bir mahkemeye gitmesi için zorlayacak

24.08.2021 - 08:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Disney, Marvel filmi "Black Widow"un başrol oyuncusu Scarlett Johansson'ı, dava açmasının ardından üst bir mahkemeye gitmesi için zorlayacak.

    Avukat Daniel Petrocelli, sözleşme gereği Disney'in "Black Widow"a "geniş sinema" gösterimi verme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ancak sözleşmedeki maddelerin hiçbirinin gösterimin sinemalara özel olmasını gerektirmediğini savundu.

  • Beyazperde'nin haberine göre; "Black Widow", gösterime girdiği ilk hafta sonunda 218 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek, koronavirüs dönemi gişe rekorunu kırdı. Ancak dava dosyasına göre; Scarlett Johansson, filmin aynı zamanda Disney+'ta gösterime girmesi nedeniyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti. Oyuncu, bu nedenle Disney'e dava açtı.

  • Disney'in avukatı Petrocelli, devam eden pandemi göz önüne alındığında “Black Widow”un gerçekten iyi performans gösterdiğini savundu. Petrocelli, ayrıca Disney'in Johansson'ın alacağı payı hesaplamak amacıyla, gişe toplamına platform gelirlerini eklemeyi kabul ettiğini de belirtti.

  • Johansson'ın sözleşmesi, Disney Plus'ın çıkışından iki yıl önce olan 2017'den kalma. Bu nedenle sözleşmedeki şartlar bir platformda yayınlanmayı barındırmıyor. Johansson'ın avukatları da, Marvel'ın genel danışmanının 2019'da stüdyonun filmi "diğer filmlerimiz gibi" ibaresiyle yayınlayacağını doğruladığını aktardı.

  • "SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ETTİ"

    Johansson'ın davası, Marvel'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ediyor ama açık bir sözleşme ihlali iddiası belirtmiyor. Bu nedenle Johansson’ın avukatı John Berlinski, Disney'in Disney Plus'ı güçlendirmek için yan kuruluşun Johansson ile olan sözleşmesine müdahale ettiğini iddia ederek, ana şirket olan Disney'e dava açtı.

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