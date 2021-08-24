"SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ETTİ"

Johansson'ın davası, Marvel'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ediyor ama açık bir sözleşme ihlali iddiası belirtmiyor. Bu nedenle Johansson’ın avukatı John Berlinski, Disney'in Disney Plus'ı güçlendirmek için yan kuruluşun Johansson ile olan sözleşmesine müdahale ettiğini iddia ederek, ana şirket olan Disney'e dava açtı.